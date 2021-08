O ex-primeiro vice-presidente do Afeganistão do governo recém-deposto e autoproclamado chefe de governo do país, Amrullah Saleh. EFE/Arquivo

O ex-primeiro vice-presidente do Afeganistão do governo recém-deposto e autoproclamado chefe de governo do país, Amrullah Saleh, fez um apelo para que haja uma resistência contra os talibãs, que tomaram o poder no domingo, após a fuga do então mandatário, Ashraf Ghani.

Saleh está na província de Panjshir, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Cabul, região que se tornou o principal foco de resistência contra os insurgentes, depois que as demais 34 províncias do território, inclusive a capital do país, tiveram o controle tomado.