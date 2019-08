Quase 36 anos depois do estupro de uma mulher em Coral Springs, na Flórida, as autoridades dos Estados Unidos conseguiram identificar o autor do crime com uma nova análise de um DNA encontrado na cena do crime.

Segundo a Polícia de Coral Springs, cidade que fica ao norte de Miami, o material coletado em 1983 nas roupas da vítima foi analisado em março em um laboratório mais avançado. O exame mais moderno determinou que o DNA concidia com o de Timothy Harris.