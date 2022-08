O exame toxicológico realizado na última sexta-feira pela primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, confirma que ela não usou drogas durante uma festa privada com amigos que teve grande repercussão dentro e fora do país, informou o escritório do governo finlandês nesta segunda-feira.

Em um breve comunicado, o governo disse que "nenhuma droga foi encontrada no teste ao qual a primeira-ministra Sanna Marin se submeteu em 19 de agosto de 2022" e que a própria política pagou pela avaliação, que foi realizada em uma clínica particular.