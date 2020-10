7 out 2020

EFE Pequim 7 out 2020

Cerca de 180 executivos de duas empresas chinesas envolvidas no desenvolvimento de possíveis vacinas contra Covid-19 no país asiático testaram os antígenos antes da aprovação dos testes clínicos em humanos para "liderar pelo exemplo", publicou nesta quarta-feira o jornal "South China Morning Post".

O vice-presidente do Grupo Nacional de Biotecnologia da China (CNBG, uma subsidiária da farmacêutica estatal Sinopharm), Zhang Yuntao, disse em declarações citadas pelo jornal: "Temos muita confiança em nossas vacinas. Somos responsáveis pelo seu desenvolvimento e temos de dar o exemplo, por isso testamos as vacinas no nosso próprio corpo", afirmou.