A onda de calor e a seca que afetam a Suíça neste verão no hemisfério norte, assim como vem ocorrendo em outras partes da Europa, levou o Exército do país a se mobilizar para levar água a rebanhos em algumas áreas alpinas, disse o Ministério da Defesa suíço nesta terça-feira em comunicado.

Uma primeira operação de transporte de água para gado, com uso de helicópteros, foi realizada nas encostas da montanha Gräfimatt, no cantão de Obwalden, para garantir a sobrevivência do gado, informou a pasta.