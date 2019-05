O advogado-geral do Exército de Israel, Sharon Afek, afirmou nesta terça-feira que o Tribunal Penal Internacional (TPI) não tem jurisdição sobre o conflito israelense-palestino.

"A posição de Israel é que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição para tratar o conflito israelense-palestino. O Estado de Israel é respeitoso com a lei e com um sistema de Justiça forte e independente, e não há nenhuma razão para que suas ações sejam julgadas por este órgão", declarou Afek, citado pelo jornal "Times of Israel", durante uma conferência sobre aspectos legais do conflito organizado pelas próprias Forças Armadas.