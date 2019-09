O Exército de Israel lançou neste domingo um contra-ataque para responder ao lançamento a partir do sul do Líbano de mísseis antitanque contra uma base e veículos militares israelenses, em uma nova escalada de tensão entre os dois países.

"Estamos respondendo com fogo contra os pontos de disparo e alvos no sul do Líbano", disse um porta-voz do Exército de Israel, que confirmou que vários dos mísseis lançados a partir do país vizinho atingiram o território israelense.