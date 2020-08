O Exército de Israel passará a ter uma Força Operacional Corona, um grupo que buscará tentar cortar a cadeia de infecções do novo coronavírus e reduzir o impacto da pandemia da Covid-19 no país, em coordenação com outras instituições nacionais.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dias depois de uma reunião em que o novo coordenador nacional para a pandemia, Ronni Gamzu, anunciou que pretendia envolver os militares no combate ao patógeno e o impacto em todo o território israelense.