As forças leais ao governo do Iêmen reconhecido internacionalmente declararam um cessar-fogo no sul do país, onde nos últimos dias foram registrados confrontos com os separatistas sulinos na província de Shabua, e anteriormente em Abian e Áden, sede provisória do governo.

A televisão estatal iemenita, que transmite de Riad, na Arábia Saudita, informou que o ministro da Defesa, Mohammed Ali Al-Maqdashi, ordenou que todas as forças parem as hostilidades nas províncias de Shabua, Abian e Áden, onde os separatistas ganharam terreno e conquistaram algumas bases militares e instituições estatais.