O Exército de Mianmar declarou estado de emergência nesta segunda-feira e assumiu o controle político do país por um ano depois de prender vários membros do governo, incluindo a líder do país e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi.

Até agora o vice-presidente, Myint Swe, que foi nomeado para o cargo pelos militares graças ao poder que lhes é reservado pela atual Constituição, assumiu a presidência interina e deu todos os poderes ao chefe das Forças Armadas, Min Aung Hlaing, informou a emissora "Myawaddy News", pertencente aos militares.