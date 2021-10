As forças cubanas no exílio em Miami lançaram várias iniciativas em apoio à marcha cívica pela mudança de 15 de novembro em Cuba, bem como campanhas em redes sociais com hashtags que pedem ao mundo para ficar de olho no que acontece no país.

"A repressão começará antes do dia 15", disse Orlando Gutiérrez à Agência Efe, em nome da Assembleia da Resistência Cubana, que reúne organizações de oposição de dentro e fora de Cuba, e pediu uma caravana em Miami em apoio à marcha.