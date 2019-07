Um grupo de ativistas e exilados de Cuba, Nicarágua, Venezuela e outros países apresentou nesta sexta-feira, em Miami, o Fórum Paralelo XXI, que nasce como uma contraposição ao Foro de São Paulo e se propõe a "intromissão comunista" e denunciar os "cantos da sereia" da esquerda na América Latina.

A primeira assembleia do novo fórum será realizada em Miami, em setembro, quando será convocado o congresso inaugural do grupo, no qual eles esperam debater livre mercado, capitalismo produtivo, democracia e liberdade, elementos considerados por eles como "essenciais para o desenvolvimento da região".