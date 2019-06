Pelo menos oito policiais morreram neste sábado no Quênia em decorrência da explosão de uma bomba de fabricação caseira que foi ativada na passagem da viatura na qual viajavam no condado de Wajir, perto da fronteira com a Somália, informaram fontes da polícia.

No veículo viajavam 11 policiais, segundo um comunicado do serviço nacional de polícia do Quênia, no qual não se pronunciou sobre o número de mortos.