Seis pessoas, incluindo dois menores de idade, morreram nesta quinta-feira após uma explosão de gás em uma casa na cidade de Szczyrk, no sul da Polônia.

As equipes de resgate continuam a busca por outras duas pessoas que poderiam estar em casa no momento do incidente.

"Não temos certeza se eles estavam lá ou não quando a explosão ocorreu, mas continuaremos a busca até confirmarmos o paradeiro deles", disse o chefe dos bombeiros, Jacek Wieczorek.

A explosão aconteceu na madrugada e as primeiras hipóteses sugerem que teria sido causada por um vazamento no gasoduto causado por uma reforma na casa de três andares e onde moravam oito pessoas.

O prédio foi reduzido a escombros, o que dificulta a busca pelos quatro desaparecidos, explicou Wieczorek.

"A operação de resgate está sendo realizada em condições muito difíceis devido a baixas temperaturas e da fumaça", acrescentou.

A empresa que fornece gás na região decidiu interromper o fornecimento após a explosão, afetando dezenas de casas durante a noite, em uma região montanhosa com temperaturas abaixo de zero graus.