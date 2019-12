Cidade do México

EFE Cidade do México 7 dez 2019

Uma explosão dentro de um depósito de fogos de artifício na cidade de Amozoc de Mota, no estado de Puebla, na região central do México, deixou ao menos quatro mortos e sete feridos.

Fontes da Defesa Civil do México disseram à Agência Efe que o acidente ocorreu por volta das 13h (horário local; 16h em Brasília) desta sexta-feira.

O material pirotécnico que era guardado no armazém explodiu por um erro humano. O incêndio posterior provocou uma coluna de fumaça que atingiu 100 metros de altura.

O coordenador-geral da Defesa Civil de Puebla, César Flores, disse à Agência Efe que um protocolo de emergência foi ativado no armazém pouco depois do acidente, alertando todas as autoridades sobre a explosão.

O número de feridos subiu de cinco para sete. Todos, segundo Flores, foram levados a um hospital especializado em ortopedia para que fossem atendidos. Inicialmente, as autoridades locais informaram que eles haviam sofrido queimaduras graves e corriam risco de morrer.

"O balanço que registramos é de sete feridos, que foram levados ao hospital mais próximo, e quatro mortos, cujos corpos serão entregues aos seus familiares", explicou o representante da Defesa Civil.

A explosão não causou danos a imóveis próximos ao armazém. No entanto, a Defesa Civil manterá a região isolada para evitar novos acidentes especialmente porque no local há outras fábricas de fogos de artifício.

Segundo o órgão, o depósito, que fica em uma região não povoada de Puebla, estado próximo à Cidade do México, tinha permissão do governo federal para armazenar os fogos de artifício.

Funcionários do Corpo de Bombeiros, da Secretária de Defesa Nacional, da Defesa Civil e da Guarda Nacional foram até o local para começar a investigar o que ocorreu. As equipes foram reforçadas com a presença de agentes das polícias municipal e estadual.

A Procuradoria-Geral do Estado do México também enviou promotores até Amozoc de Mota para auxiliar no trabalho de investigação e esclarecer o motivo da explosão.

As explosões de fábricas de material pirotécnico são comuns no México. Em 1999, 73 pessoas morreram e 350 ficaram feridas em um acidente similar ocorrido em um local clandestina de produção do material em Celaya, no estado de Guanajuato.