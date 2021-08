Uma explosão em um edifício residencial na Cidade do México deixou ao menos 22 feridos, quatro deles em estado grave e transferidos a hospitais, segundo informaram autoridades da capital nesta segunda-feira.

"Estou a caminho do local da explosão na Avenida Coyoacán. Até agora, a Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil que está no local me informou que foi uma explosão devido a um vazamento de gás, 22 feridos, quatro deles levados para o hospital", disse a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, numa breve mensagem no Twitter.