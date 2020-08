Alguns membros da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) ficaram gravemente feridos devido à grande explosão ocorrida nesta terça-feira no porto de Beirute, que afetou um de seus navios atracados no cais.

"Como resultado da grande explosão que sacudiu o porto de Beirute à tarde, um dos navios da força marítima da Unifil atracado no porto foi danificado, e alguns dos capacetes azuis (como são conhecidos os membros das forças de paz) ficaram feridos, alguns deles gravemente", disse a própria Unifil em comunicado, sem citar números.