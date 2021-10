Pelo menos duas pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas em uma explosão neste domingo perto da entrada de uma mesquita em Cabul, onde estava sendo realizada uma cerimônia fúnebre pela morte da mãe do principal porta-voz do Talibã.

"Nossa informação inicial é de que pelo menos duas pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas na explosão de hoje", confirmou à Agência Efe o porta-voz do Ministério do Interior do Talibã, Qari Saeed Khosty. No entanto, ele frisou que os números são provisórios.