Os trabalhos de exumação do corpo do ditador Francisco Franco da basílica do monumento funerário Vale dos Caídos foram concluídos, informaram fontes do governo espanhol nesta quinta-feira.

O caixão, segundo as mesmas fontes, já foi extraído. Terminada a exumação, o prior da abadia do Vale dos Caídos, Santiago Cantera, celebrou uma breve cerimônia religiosa no local.