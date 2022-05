O volante Fabinho, dúvida do Liverpool para a decisão da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, admitiu que está confiante de que estará em campo na partida, marcada para acontecer no próximo dia 28, no Stade de France, em Saint-Denis.

"Estou trabalhando para me recuperar, para poder estar na final. Estou tranquilo e com muita confiança de que vou chegar lá. Agora, resta seguir trabalhando e descansando para estar no melhor nível físico possível no dia 28", disse o brasileiro, em entrevista conjunta à Agência Efe e ao jornal espanhol "As".