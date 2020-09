Uma fábrica na Bélgica da AB Inbev, a maior fabricante de cerveja do mundo, formada pela fusão da belga Interbrew e da brasileira Ambev, registrou um surto de contágio do novo coronavírus, conforme publicou nesta sexta-feira o jornal "Le Soir".

De acordo com o veículo belga, o foco de infecções foi identificado no departamento de logística da unidade localizada na cidade de Jupille, onde é produzida a marca Jupiler, uma das mais vendidas no país europeu. A companhia decidiu fechar paralisar temporariamente as instalações por causa do contágio.