Os fabricantes da vacina contra a covid-19 Sputnik V disseram nesta quarta-feira que as críticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao imunizante, que acabou não sendo liberado no Brasil, carecem de base científica.

De acordo com um comunicado dos desenvolvedores do Sputnik V, as "questões técnicas" levantadas pela Anvisa "não têm base científica e não podem ser tratadas seriamente pela comunidade científica e outros reguladores internacionais".