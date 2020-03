Um grupo de sete equipes da Fórmula 1 que tem fábricas no Reino Unido, irão disponibilizar as instalações para a produção de equipamentos médicos, como respiradores, que podem ser utilizados no tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

De acordo com a organização do Campeonato Mundial da categoria, as escuderias Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault e Williams juntaram forças para o que está sendo denominado "Projeto Pitlane".

De acordo com comunicado divulgado pela F-1, a iniciativa foi impulsionada pelas medidas adotadas pelo governo britânico, para que as fábricas do país fiquem disponibilizadas para a produção de material médico.

O Mundial de Fórmula 1 não teve qualquer etapa em 2020, devido a crise provocada pela pandemia do coronavírus. O Grande Prêmio da Austrália, que abriria a temporada, foi cancelado horas antes do início do primeiro treino livre. A GP de Mônaco também não acontecerá mais neste ano.

Já as provas no Bahrein, Vietnã, China, China, Holanda e Espanha foram adiados. A primeira etapa com data marcada, até o momento, é a do Canadá, em 15 de junho.