Representantes dos dois governos que disputam a legitimidade na Líbia chegaram nesta quinta-feira a um acordo para a nomeação de funcionários do Estado, de acordo com comunicado emitido após reuniões entre as partes realizadas em Buznika, ao sul de Rabat, no Marrocos.

Os encontros, que duraram quatro dias com apenas esse item na agenda, contaram com a presença de representantes do Conselho de Estado líbio, uma câmara consultiva resultante do Acordo de Skhirat, de 2015, e do Parlamento de Tobruk, no leste da Líbia.

Entre os cargos mais relevantes que fazem parte do acerto mínimo estão o diretor do Banco Central Líbio, o chefe da Agência Anticorrupção e o Procurador Geral, entre outros. Entretanto, a posição de comandante geral das forças armadas não faz parte do acordo, como informaram à Agência Efe fontes diplomáticas presentes nas negociações.

As duas partes se comprometeram a retomar o diálogo durante a última semana deste mês, a fim de estabelecer as medidas que permitirão a implementação do acordo.

Em 21 de agosto, os dois governos, em conflito desde 2015, na Líbia anunciaram um cessar-fogo após 15 meses de intensos combates, e se comprometeram a trabalhar com a comunidade internacional para encontrar uma solução negociada, incluindo a convocação de eleições.

Há cinco anos, Marrocos sediou, sob a supervisão da ONU, um fórum de diálogo entre as partes que levou à assinatura do Pacto de Skhirat para recuperar a estabilidade e reativar o papel das instituições nacionais líbias. Porém, o acertou acabou sendo uma letra morta.