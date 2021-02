O Facebook anunciou nesta segunda-feira que, a partir de agora, censurará qualquer informação falsa sobre a covid-19 e as vacinas compartilhada em grupos, páginas ou contas pessoais, proibindo tudo que já foi desmentido pelas autoridades da saúde.

Serão eliminados comentários até então permitidos no Facebook e no Instagram, como as fakenews de que o coronavírus Sars-CoV-2 (causador da doença) foi criado por humanos, que as vacinas não são eficazes, que são mais perigosas que a própria doença ou que são tóxicas, perigosas e causam autismo.