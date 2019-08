O Facebook anunciou nesta quinta-feira que desmantelou uma campanha online na qual indivíduos ligados ao governo da Arábia Saudita se passavam por cidadãos de outras regiões para influenciar a opinião pública desses locais em favor do país.

Em um post no blog da empresa, o chefe de Políticas de Cibersegurança do Facebook, Nathaniel Gleicher, disse que foram deletadas 217 contas na rede social, 144 páginas e cinco grupos. Já no Instagram, também de propriedade da companhia, foram 31 os perfis deletados por envolvimento no caso.