Os serviços do Facebook e os aplicativos do Instagram, WhatsApp e Messenger estão passando por período de interrupção do funcionamento nesta segunda-feira em diversas partes do mundo, de acordo com relatos de inícios usuários no site "Downdetector".

Dezenas de milhares de internautas nos Estados Unidos, México, Espanha, França, Romênia, Noruega, Geórgia, Grécia, entre outros países, entraram no portal para informar que não estavam conseguindo utilizar nenhum dos serviços da companhia.