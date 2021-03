O Facebook lançou nesta terça-feira uma política corporativa global de direitos humanos com o objetivo de frear violações virtuais em todo o mundo, incluindo a América Latina, onde a empresa já avançou com algumas iniciativas, conforme explicou em entrevista à Agência Efe a diretora global de direitos humanos da companhia, Miranda Sissons.

A nova política do Facebook "clarifica e codifica" as linhas que a empresa criada por Mark Zuckerberg deve seguir para garantir que os direitos humanos sejam respeitados em todas as suas plataformas com base em leis internacionais.