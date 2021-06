O Facebook anunció nesta sexta-feira que manterá Donald Trump suspenso da plataforma por dois anos, após uma análise sobre o banimento por período indefinido do ex-presidente dos Estados Unidos.

A empresa anunciou, em comunicado, que o período de suspensão começou a ser contado a partir do dia 7 de janeiro. As contas de Trump estão bloqueadas desde a invasão ao Capitólio por parte de apoiadores do ex-mandatário no dia 6 de janeiro, incidente que deixou cinco mortos.