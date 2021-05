Uma falha humana foi a causa do acidente de um helicóptero em março deste ano no departamento de Rocha, no sudeste do Uruguai, quando transportava vacinas contra a Covid-19, relataram autoridades da Força Aérea Uruguaia (FAU) nesta terça-feira.

O comandante-chefe da FAU, general Luis De León, declarou em entrevista coletiva que o acidente se deveu à quebra de uma engrenagem que transfere a potência da aeronave.