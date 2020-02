As primárias do Partido Democrata dos Estados Unidos começaram na segunda-feira, mas de maneira caótica e ainda sem resultados oficiais em Iowa, onde uma falha técnica provocou horas de espera e arruinou o início da eleição do candidato que disputará a presidência do país em novembro.

Ainda não se sabe o horário em que o vencedor de Iowa será revelado, mas as campanhas dos pré-candidatos esperam receber os resultados em "algum momento durante a terça-feira", segundo a imprensa americana.

RESULTADOS EM PAPEL.

Até agora, o Partido Democrata de Iowa se limitou a explicar que os resultados sofrerão um atraso porque há "inconsistências", motivo pelo qual foi utilizado o tradicional papel para comprovar os dados e garantir que há "confiança" suficiente para anunciá-los.

"Encontramos inconsistências na transmissão de três lotes de resultados", explicou em comunicado Mandy McClure, uma porta-voz dos democratas em Iowa, ao descartar que se trate de "um hacker ou uma invasão" ao sistema.

De acordo com McClure, "além dos sistemas informáticos para introduzir os resultados, estão sendo utilizadas fotografias dos resultados e provas em papel para garantir que todos os resultados coincidem".

O partido já avisou que "informar os resultados levará tempo", mas não deu nenhuma previsão para o anúncio.

Inicialmente, os resultados eram esperados por volta das 22h de segunda-feira (1h de terça-feira em Brasília), mas o uso de um novo aplicativo para a contagem gerou confusão entre os responsáveis pelas assembleias e pode ter provocado o atraso, embora ainda não haja confirmação oficial para essa possibilidade.

BIDEN QUER VER RESULTADOS ANTES.

A campanha do ex-vice-presidente Joe Biden, um dos favoritos na disputa, enviou uma carta ao Partido Democrata de Iowa pedindo para ver os resultados antes do anúncio oficial.

"Consideramos que as campanhas merecem uma explicação completa e informação relevante sobre os métodos de controle de qualidade que estão sendo utilizados (para a recontagem), e uma oportunidade para responder, antes que algum resultado oficial seja divulgado", argumentou.

SANDERS CONFIA EM RESULTADO FAVORÁVEL.

Já o senador Bernie Sanders, que aparecia em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto em Iowa, foi irônico ao falar sobre a confiança de que o partido divulgue os resultados "em algum momento".

"Permitam-me começar dizendo o que imagino. Tenho um sentimento forte de que os resultados serão anunciados em algum momento. E, quando esses resultados forem anunciados, tenho o sentimento de que vamos muito bem aqui em Iowa", comentou diante dos apoiadores.

A campanha de Sanders divulgou "dados internos" que representam 40% do eleitorado em Iowa e que dão a vitória ao senador, com 29,66%, seguido pelo ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg (24,59%), a também senadora Elizabeth Warren (21,24%) e Biden, com 12,37%, o que seria um resultado nefasto para o ex-vice-presidente.

Durante a noite, em alguns pontos de votação, foi possível ver a capacidade de mobilização da campanha "Bernie", que tem feito um grande trabalho no local.

Por exemplo, no ginásio da Associação Cristã de Moços em Des Moines, Sanders ganhou mais de 171 dos 187 participantes. Essa assembleia tinha atraído muita atenção porque foi a primeira em espanhol na história de Iowa. Os participantes compareceram vestidos com camisetas com mensagens em espanhol, como "Unidos com Bernie" e "tio Bernie".

SEM RESULTADOS, "PETE" DECLARA VITÓRIA.

Devido à incerteza, a maioria dos pré-candidatos se mostrou cautelosa quanto aos resultados. A exceção foi Buttigieg, que reivindicou a vitória sem qualquer comprovação, embora alguns dados preliminares com uma pequena porcentagem de votos contabilizados o colocaram nos primeiros lugares.

"Que noite! Por todas as indicações, vamos para New Hampshire vitoriosos", gritou Buttigieg enquanto subia ao palco aplaudido pelos apoiadores.

New Hampshire é a próxima parada das primárias e alguns competidores, como Sanders e Biden, já têm eventos planejados para amanhã no estado.

TRUMP GANHA CAUCUS SEM CONCORRÊNCIA.

O Partido Republicano também realizou um caucus em Iowa, onde o presidente dos EUA, Donald Trump, que busca a reeleição, saiu vitorioso com 97% de apoio.

Trump não enfrenta adversários significativos, embora o ex-governador de Massachusetts Bill Weld e o ex-congressista de Illinois Joe Walsh tenham conseguido arrebatar alguns décimos dos votos.