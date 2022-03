Um impostor que fingiu ser o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, conseguiu conversar nesta quinta-feira por videoconferência com o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, em uma ligação falsa da qual também foi vítima nesta semana a ministra do Interior britânica, Pritti Patel.

O próprio Wallace informou hoje através do Twitter que começou a conversar com o falso chefe de governo ucraniano, que, no entanto, levantou suas suspeitas quando fez "várias perguntas enganosas".