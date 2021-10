27 out 2021

EFE Porto Príncipe 27 out 2021

A crise de combustível no Haiti obrigou a suspensão dos atendimentos em 50 centros de saúde do país, 15 deles em Porto Príncipe, e, caso não ocorra um reabastecimento, outros hospitais e clínicas estarão na mesma situação em alguns dias, segundo dados do Unicef.

Desde o fim de semana passado, vários estabelecimentos de saúde têm alertado para a situação que enfrentam, sem terem encontrado uma solução para a escassez, que, além disso, ocorre em meio a uma greve em nível nacional.