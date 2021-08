A cidade de Orlando (EUA) pediu nesta sexta-feira a seus habitantes uma redução "imediata" no consumo de água, porque o oxigênio líquido necessário para o tratamento dela está sendo repassado a hospitais para o atendimento a pacientes com covid-19 diante de uma explosão de internações no estado da Flórida.

O prefeito Buddy Dyer explicou hoje que existe uma "enorme demanda nacional" por oxigênio líquido e pediu à comunidade e às empresas que evitem regar gramados e lavar veículos por pelo menos uma semana.