As autoridades do condado de Santa Fé, no estado do Novo México (EUA), estão investigando se a falta de supervisão por parte da armeira do filme "Rust" e do assistente de direção causou o acidente no qual Alec Baldwin matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Declarações de integrantes da equipe que trabalhava no set do longa produzido e estrelado por Baldwin descrevem um ambiente de trabalho precário, no qual protestos se acumulavam e protocolos de segurança supostamente não eram estritamente seguidos.