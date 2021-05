AO presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, mantém a aprovação dos cidadãos em 50%, faltando apenas 10 dias para as eleições do dia 6 de junho, consideradas as maiores da história do país, segundo pesquisa publicada nesta quarta-feira.

O relatório de governo da empresa Grupo de Economistas y Asociados (GEA) detalhou que a aprovação foi mantida em comparação ao trimestre anterior, após uma queda de 7 pontos em relação a novembro de 2020.