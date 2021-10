16 out 2021

EFE Caracas 16 out 2021

A família do ex-ministro da Defesa da Venezuela Raúl Isaías Baduel durante uma coletiva nesta sexta-feira, em Caracas. EFE/Miguel Gutiérrez

A família do ex-ministro da Defesa da Venezuela Raúl Isaías Baduel solicitou nesta sexta-feira que as causas da morte do general sejam esclarecidas, após rejeitar, mais uma vez, que ele tenha morrido em decorrência da covid-19, como alegado pela Procuradoria-Geral da República.

"Neste momento, como família, pedimos justiça, o esclarecimento das verdadeiras causas da morte do meu pai e que deixem de chamar o caso de morte por covid para continuar a apoiar as violações dos direitos fundamentais", afirmou uma das filhas de Baduel, Yaneska, em entrevista coletiva.