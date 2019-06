Marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip completa 98 anos nesta segunda-feira, data que foi comemorada nos perfis oficiais da família real britânica nas redes sociais com fotografias do aniversariante do dia.

O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, e sua esposa, Camilla, parabenizaram Philip com uma foto em preto e branco de 1951 que mostra pai e filho de mãos dadas após o retorno de uma viagem do duque de Edimburgo a Malta.