Donald Trump e toda a sua família reuniram-se nesta quarta-feira em Nova York para o funeral de Ivana Trump, a primeira mulher do ex-presidente americano e mãe de três dos seus filhos, que morreu na semana passada, aos 73 anos.

A cerimônia aconteceu na Igreja Católica de Saint Vicente Ferrer, em Manhattan, e contou com a presença não apenas dos três filhos do casal - Donald Jr, Eric e Ivanka -, mas também de muitos outros membros do clã, entre eles a atual esposa do magnata, Melania Trump; seu filho Barron e a filha de Trump com Marla Maples, Tiffany.