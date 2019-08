Os parentes de Nora Quoirin, uma menor franco-irlandesa com incapacidade que desapareceu há mais de uma semana na Malásia, identificaram nesta terça-feira o corpo da menina, que foi encontrado a dois quilômetros do hotel onde a família estava hospedada, informaram fontes policiais.

A polícia malaia indicou que a família reconheceu o corpo da jovem, que desapareceu em 4 de agosto do hotel The Dusun, situado ao lado de uma reserva natural no estado de Negeri Sembilan, de acordo com informações da agência local "Bernama".