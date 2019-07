O "De Wallen" ou Bairro Vermelho, em Amsterdã, na Holanda, tem se tornado cada vez mais popular entre os turistas tanto que moradores e as próprias pessoas que trabalham na região reclamam diariamente de barulho, assédio e incômodos. Somado à desordem, ao crime organizado e até ao tráfico de seres humanos, foi aberto o debate sobre o possível fechamento de "um bicho de sete cabeças", nas palavras dos próprios habitantes.

A capital holandesa e em especial este bairro são marcados pela agitação, pelo lixo espalhado em todas as esquinas, e pelo vai e vem de turistas arrastando malas, enquanto tiram fotos das prostitutas como se "fossem mercadorias na feira" - como disse uma delas à Agência Efe. Além disso, são frequentes as despedidas de solteiro de enorme grupos de turistas bêbados, que atiram as bicicletas nos canais e bebem na rua, mesmo sendo proibido.