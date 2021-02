Considerado uma das pessoas com quem o cineasta Luis Buñuel mais conviveu, o escritor e roteirista francês Jean-Claude Carrière morreu aos 89 anos em Paris, informou nesta terça-feira a imprensa local.

Carrière, que morreu ontem, nasceu no dia 17 de setembro em Colombiéres-sur-Orb, e foi inseparável colaborador e amigo do espanhol Buñuel, com quem realizou diversos filmes, entre eles "O Discreto Charme da Burguesia" (1972), vencedor do Oscar de melhor filme em língua estrangeira.