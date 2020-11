Personalidades do meio artístico dos Estados Unidos se juntaram à campanha "Count Every Vote" ("Contem cada voto", em tradução livre) apoiada por políticos do Partido Democrata nas redes sociais para impedir que o atual presidente, o republicano Donald Trump, se autoproclame vencedor das eleições presidenciais realizadas no país antes do fim da apuração dos resultados.

"Cada voto deve ser contado. Ninguém vai tirar a democracia de nós, nem agora, nem nunca", publicou em sua conta no Twitter o candidato democrata Joe Biden, que, por enquanto, lidera a disputa contra Trump - com 264 dos 270 delegados necessários para ser eleito - e quebrou o recorde histórico de votos recebidos por um candidato à presidência americana, ao bater a marca de 70 milhões antes do fim da apuração.