A farmacêutica alemã CureVac espera ter uma vacina contra a Covid-19 pronta e autorizada para distribuição ao longo de 2021, provavelmente a partir do segundo semestre, cuja produção seria menos custosa do que a desenvolvida pelo laboratório alemão com a farmacêutica americana Pfizer.

Esta vacina já passou pela primeira fase de testes, a segunda está em andamento e a terceira fase deverá ser iniciada dentro dos próximos três meses, disse o diretor executivo da Curevac, Franz-Werner Haas, em uma encontro com a imprensa estrangeira nesta quinta-feira.