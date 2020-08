Ronaldinho e Assis são liberados após acordo com Ministério Público paraguaio

Fernández e Macri trocam farpas sobre combate do governo ao coronavírus

Cidadão de Hong Kong é primeiro reinfectado pelo novo coronavírus no mundo

Colômbia registra 6 mortes no 4º massacre em uma semana

OMS vê tendência de queda do coronavírus no Brasil e se preocupa com México