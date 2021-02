A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na siglaem inglês) recebeu nesta terça-feira uma solicitação oficial da Janssen, que integra o grupo Johnson & Johnson, para estudar a possibilidade de a Comissão Europeia conceder uma licença de uso condicional na União Europeia (UE) à vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica.

O órgão regulador europeu, que já aprovou as vacinas de Pfizer e BioNTech, Moderna e AstraZeneca, estudará o pedido "segundo um calendário acelerado", pois, para adiantar o trabalho, já começou a analisar em tempo real os dados sobre eficácia, seguranla e qualidade do imunizante da Janssen em dezembro do ano passado.