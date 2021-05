A farmacêutica americana Moderna informou nesta quarta-feira que a dose de reforço que está testando para lidar com as cepas brasileira e sul-africana do coronavírus mostrou resultados promissores, pois aumenta a presença de anticorpos que neutralizam esses vírus mutantes.

A Moderna fez referência a um ensaio clínico que ainda está realizando, no qual observa que uma dose de 50 microgramas da vacina foi utilizada em indivíduos que já foram imunizados.