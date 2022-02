O ex-ministro do Interior Fathi Bashaga. EFE/Arquivo

O Conselho de Deputados da Líbia nomeou nesta quinta-feira o ex-ministro do Interior Fathi Bashaga como novo primeiro-ministro interino do país, após a retirada da candidatura do único adversário, o empresário Khaled Al Bibas.

O anúncio da confirmada do novo chefe de governo foi peito pelo porta-voz do Parlamento do Leste, Abdullah Blihaq, através de postagem nas redes sociais.