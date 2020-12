O principal epidemiologista dos Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmou nesta terça-feira que é possível presumir que a nova cepa do coronavírus Sars-CoV-2 (causador da covid-19) identificada no Reino Unido já está no país, argumentando que não seria uma surpresa a propagação além das fronteiras britânicas.

Em entrevista ao programa matinal "Good Morning America", o diretor do Centro Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas afirmou que é "certamente possível" que a cepa identificada no Reino Unido esteja nos EUA.