Favorito nas pesquisas para se tornar o próximo presidente do Uruguai após o segundo turno das eleições no país, realizadas neste domingo, o candidato do Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ressaltou o sucesso da aliança que o apóia.

Formada por vários partidos visando um futuro governo de coalizão, essa base, majoritariamente de centro-direita e que conta com quase todos os partidos de representação parlamentar, com exceção apenas do Partido Ecologista Radical Intransigente (Peri), pode tirar do poder, após 15 anos, a Frente Ampla, de esquerda e que tem como candidato Daniel Martínez.

"Em pouco tempo, conseguimos algo que os céticos não esperavam: cinco partidos reunidos em um amplo espectro, com tolerância, diversidade e muitas verdades, comprometendo os uruguaios com um roteiro", afirmou o candidato a jornalistas após votar na cidade de Canelones, no sul do país.

A aliança "multicolorida", como é chamada por Lacalle, inclui, além do Partido Nacional, o Partido Colorado, de centro-direita e uma das forças políticas tradicionais do Uruguai, com 183 anos de história; o Partido Independente, de centro-esquerda; o Partido da Gente, de direita; e o ascendente Cabildo Abierto, também de direita, fundado neste ano e liderado pelo general da reserva Guido Manini Ríos.

Lacalle Pou frisou que a vantagem de a disputa ter ido para o segundo turno foi unir cinco forças diferentes por uma única causa: a mudança política no Uruguai.

Ver bandeiras de cinco partidos entrelaçadas ao mesmo tempo me encheu de emoção e responsabilidade", disse o candidato favorito, que lembrou que o momento atual é o de "muitas verdades, da tolerância, de estar ao lado de pessoas que pensam de forma diferente".

Cerca de 2,7 milhões de uruguaios estão aptos a votar neste domingo para eleger o presidente que vai suceder Tabaré Vázquez em um mandato que vai de 2020 a 2025.